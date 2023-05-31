Міноборони РФ стверджує, що в Одесі потоплено корабель ВМС України

Міністерство оборони Росії заявило, що 29 травня в порту Одеси внаслідок “удару високоточною зброєю” було знищено корабель Військово-морських сил України “Юрій Олефіренко”.

Україна поки що не коментувала повідомлення російського військового відомства. Документальних підтверджень того, що корабель було знищено, Міноборони не надало. Росія, за повідомленнями української влади, завдавала в ніч на 29 травня удару по порту Одеси, тоді про якісь руйнування або жертви не повідомлялося.

Повідомлення про удар по кораблю з’явилися в останню добу у російських телеграм-каналах. Деякі з них стверджують, що корабель внаслідок удару затонув.

“Юрій Олефіренко” раніше називався “Кіровоград”. Корабель ще з 1970-х років був у складі ВМФ СРСР, а потім України.

У зведенні Міноборони цей середній десантний корабель названо останнім бойовим кораблем, який перебував на озброєнні України. Більшість бойових кораблів ВМС України була захоплена Росією після анексії Криму в 2014 році і перебувають під російським контролем. Крім “Юрія Олефіренка”, під контролем України залишається мінний загороджувач “Балта”, а також понад 10 бойових катерів та різні допоміжні судна.

Командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа в середу в ефірі українського телемарафону заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна знищила 18 російських суден, серед яких кілька десантних катерів і десантний корабель. Про загибель українського корабля він не повідомляв.