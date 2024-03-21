Новини

Міноборони Німеччини закупить додаткові ЗРК Patriot

21 Березня 2024 20:15
читать на русском →
ЗРК Patriot / Getty Images

Німецьке Міноборони заключило контракт з американською компанією RTX (Raytheon) на закупівлю додаткової кількості ЗРК Patriot.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті RTX.

Вартість підписаної угоди становить понад 1,2 мільярда доларів США. Вона включає постачання пускових установок, радіолокаційних станцій, командного пункту, а також відповідну підтримку та забезпечення. Замовлення розміщене на найновішу версію ЗРК у конфігурації PAC-3MSE, яка якісно доповнить парк німецьких систем конфігурації PAC-2.

За словами голови відділу наземних і протиповітряних систем компанії Raytheon Тома Лаліберті, цей контракт відображає глобальний акцент на передові можливості протиповітряної та протиракетної оборони та “непохитну довіру до ЗРК Patriot”.

“Завдяки цьому розширенню Німеччина не тільки модернізує свою значну протиповітряну оборону, але й покращить свою оперативну сумісність із союзниками та посилить основну місію НАТО”, — додав він.

Зенітно-ракетні комплекси Patriot є основою протиповітряної оборони 19 країн, у тому числі Німеччини, США та України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
21 Березня 2024 21:11

Загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову 20 березня ідентифікували

21 Березня 2024 19:38

Фінляндія продовжує імпорт добрив та нікелю з РФ
21 Березня 2024 16:51

Головне управління розвідки було головною ціллю ворога під час атаки 21 березня
21 Березня 2024 15:59

Канцлер Австрії проти передачі заморожених російських активів на зброю для України
21 Березня 2024 15:16

Ворог вдарив по Миколаєву: є постраждалі та загибла

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки