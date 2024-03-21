Міноборони Німеччини закупить додаткові ЗРК Patriot

Німецьке Міноборони заключило контракт з американською компанією RTX (Raytheon) на закупівлю додаткової кількості ЗРК Patriot.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті RTX.

Вартість підписаної угоди становить понад 1,2 мільярда доларів США. Вона включає постачання пускових установок, радіолокаційних станцій, командного пункту, а також відповідну підтримку та забезпечення. Замовлення розміщене на найновішу версію ЗРК у конфігурації PAC-3MSE, яка якісно доповнить парк німецьких систем конфігурації PAC-2.

За словами голови відділу наземних і протиповітряних систем компанії Raytheon Тома Лаліберті, цей контракт відображає глобальний акцент на передові можливості протиповітряної та протиракетної оборони та “непохитну довіру до ЗРК Patriot”.

“Завдяки цьому розширенню Німеччина не тільки модернізує свою значну протиповітряну оборону, але й покращить свою оперативну сумісність із союзниками та посилить основну місію НАТО”, — додав він.

Зенітно-ракетні комплекси Patriot є основою протиповітряної оборони 19 країн, у тому числі Німеччини, США та України.