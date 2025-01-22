Техно

Міноборони допустили до експлуатації новий безпілотний комплекс “Poseidon”
22 Січня 2025 13:37
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БПЛА H10 Poseidon / Фото: Міноборони України
БПЛА H10 Poseidon / Фото: Міноборони України

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс Poseidon.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

“Poseidon” — безпілотний комплекс, призначений для виконання низки спеціальних завдань. Літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Він виконує завдання при температурі від −20 градусів до +45 градусів, навіть під час сильного вітру. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Ці безпілотники вже використовують українські військові ще з літа 2022 року для боротьби з російськими окупантами.


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