Міноборони допустили до експлуатації новий безпілотний комплекс “Poseidon”

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс Poseidon.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

“Poseidon” — безпілотний комплекс, призначений для виконання низки спеціальних завдань. Літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Він виконує завдання при температурі від −20 градусів до +45 градусів, навіть під час сильного вітру. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Ці безпілотники вже використовують українські військові ще з літа 2022 року для боротьби з російськими окупантами.