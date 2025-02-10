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Міноборони допустило до експлуатації українські дрони Baton
10 Лютого 2025 17:13
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Ілюстративне фото / Міноборони
Ілюстративне фото / Міноборони

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси Baton українського виробництва.

Про це повідомляє відомство з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Дрони Baton створені з урахуванням потреб військових і мають просту, зручну конструкцію, адаптовану до складних умов бойових дій.

Вони можуть працювати за різної погоди, включно з морозом і спекою, а їхні динамічні характеристики дозволяють переслідувати та знищувати цілі на високій швидкості.


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