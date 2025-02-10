Міноборони допустило до експлуатації українські дрони Baton

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси Baton українського виробництва.

Про це повідомляє відомство з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Дрони Baton створені з урахуванням потреб військових і мають просту, зручну конструкцію, адаптовану до складних умов бойових дій.

Вони можуть працювати за різної погоди, включно з морозом і спекою, а їхні динамічні характеристики дозволяють переслідувати та знищувати цілі на високій швидкості.