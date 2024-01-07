Політика

Міністр закордонних справ Італії закликає до створення армії ЄС

7 Січня 2024 14:16
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Євросоюз

Європейський Союз повинен сформувати власну об’єднану армію, яка могла б зіграти роль у підтриманні миру та запобіганні конфліктам. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Reuters.

В інтерв’ю італійській газеті La Stampa Таяні сказав, що тісніша європейська співпраця в оборонній сфері є пріоритетом для партії Forza Italia, яку він очолює.

“Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія. І це фундаментальна передумова для того, щоб мати ефективну європейську зовнішню політику”, – сказав він в інтерв’ю, опублікованому в неділю.

«У світі з такими потужними гравцями, як Сполучені Штати, Китай, Індія, Росія, з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, громадяни Італії, Німеччини, Франції чи Словенії можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським Союзом”, – додав він.

Як зазначає Reuters, європейська оборонна співпраця піднялася на політичний порядок денний після повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже два роки тому.


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