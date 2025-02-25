Економіка

Міністр єдності вважає, що більшість українців не повернуться з-за кордону
25 Лютого 2025 19:17
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Біженці з України біля прикордонного переходу Медика, Польща, 10 березня 2022 року / Фото: AP
Біженці з України біля прикордонного переходу Медика, Польща, 10 березня 2022 року / Фото: AP

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що після того, як в Україні стане безпечно, лише 30% тих громадян, які виїхали через повномасштабне вторгнення, повернуться назад.

Про це повідомляє Економічна правда.

“Ми чітко розуміємо, що значна частина українців вже не повернеться. Вони вирішили залишитися там, де вони є. Це не є катастрофою. Це треба визнати”, – сказав він на заході “Війна 2025. Зброя, люди, гроші”.

Також міністр повідомив, що уряд розробляє механізми для заохочення повернення українців і планує впровадити їх цього року.

В цілому, за словами міністра, Україна щороку втрачає 300 тисяч людей через причини, які не пов’язані з війною. А для повоєнної відбудови і подвоєння ВВП України за 10 років потрібно буде залучити від 3,1 до 4,2 млн репатріантів та іммігрантів.


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Міністр єдності вважає, що більшість українців не повернуться з-за кордону
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