Міністр оборони США хоче особисто взяти участь у “Рамштайні”

Міністр оборони США Ллойд Остін, якого нещодавно виписали з лікарні, планує особисто взяти участь у наступному засіданні контактної групи у форматі “Рамштайн”.

Про це на брифінгу сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Він зазначив, що найближчим часом поїздки Остіна не заплановані, оскільки міністр наразі працює з дому, відновлюючись після хвороби. Однак очільник Пентагону планує взяти участь у засіданні “Рамштайн”.

“Засідання Контактної групи з питань оборони України, є важливим. І хоча міністр іще продовжує одужувати, він хотів би взяти участь у ньому. Ми робимо це віртуально.”, — заявив Райдер.

Речник нагадав, що Остіна виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда 15 січня і за порадою своїх лікарів він виконуватиме свої обов’язки вдома у той час, поки одужує. Райдер наголосив, що міністр має повний доступ до необхідних засобів безпечного зв’язку у своєму домі.