Політика

Міністр оборони США хоче особисто взяти участь у “Рамштайні”

18 Січня 2024 09:50
читать на русском →
сша, рамштайн, міноборони

Міністр оборони США Ллойд Остін, якого нещодавно виписали з лікарні, планує особисто взяти участь у наступному засіданні контактної групи у форматі “Рамштайн”.

Про це на брифінгу сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Він зазначив, що найближчим часом поїздки Остіна не заплановані, оскільки міністр наразі працює з дому, відновлюючись після хвороби. Однак очільник Пентагону планує взяти участь у засіданні “Рамштайн”.

“Засідання Контактної групи з питань оборони України, є важливим. І хоча міністр іще продовжує одужувати, він хотів би взяти участь у ньому. Ми робимо це віртуально.”, — заявив Райдер.

Речник нагадав, що Остіна виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда 15 січня і за порадою своїх лікарів він виконуватиме свої обов’язки вдома у той час, поки одужує. Райдер наголосив, що міністр має повний доступ до необхідних засобів безпечного зв’язку у своєму домі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Січня 2024 10:23

Українські БПЛА атакували нафтобазу у Санкт-Петербурзі
18 Січня 2024 08:08

Окупанти запустили по Україні 33 “Шахеди”, 22 − збили
18 Січня 2024 07:08

Байден зустрівся з Конгресом для обговорення потреби у виділенні допомоги Україні
17 Січня 2024 20:45

Франція завершує підготовку угоди про гарантії безпеки щодо України — Макрон
17 Січня 2024 20:17

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, активно застосовують авіацію, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
усі думки