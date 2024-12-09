Політика

Мілорад Додік потрапив до лікарні
9 Грудня 2024 07:10
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сербія
Президент Республіки Сербської Мілорад Додік та сербський лідер Александар Вучич / Фото: Facebook / Aleksandar Vučić

Проросійського лідера Республіки Сербської, Мілорада Додіка, госпіталізували в Белграді через сильний біль.

Згідно з попереднім діагнозом, після необхідних підготовчих процедур планується операція на стравоході та шлунку, повідомляє РТC.

Офіс президента Сербії заявив, що триматиме громадськість у курсі щодо його стану.  

Президент Сербії Александар Вучич уже відвідав Додіка в лікарні, побажавши швидкого одужання.

“Я з нетерпінням чекаю продовження співпраці та нових зустрічей з керівництвом Республіки Сербської. Нас чекає багато спільної роботи”, — заявив Вучич.


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