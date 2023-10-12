Міфи та реальність: що важливо знати перед отопластикою

Отопластика або пластика вух – це хірургічна процедура, спрямована на корекцію форми й розташування вух. Отопластика зазвичай проводиться з метою усунення клаповухості, асиметрії або інших аномалій вушних раковин. Операція порівняно необ’ємна й зазвичай виконується під місцевою анестезією, більшість пацієнтів відновлюються протягом кількох тижнів після процедури. Отопластика може суттєво покращити самооцінку й комфорт пацієнта, надавши вухам більш гармонійного та природного вигляду.
Пластика вух: міфи та реальність
Підготували для вас добірку найпопулярніших міфів про реконструкцію вушної раковини:
- Обов’язкова госпіталізація. Багато хто вважає, що оперативні втручання вимагають тривалої підготовки та місяців для відновлення, однак більшість пластичних операцій проводять амбулаторно з використанням місцевої анестезії. Як наслідок, пацієнт може залишити клініку практично одразу після операції. Цей факт може здивувати тих, хто очікував на більш тривалий процес відновлення після пластики вуха.
- Зниження чутливості вушних раковин. Одним із можливих побічних ефектів отопластики є тимчасова втрата чутливості, однак зазвичай вона повністю відновлюється вже за кілька тижнів. Щодо кольору вушних раковин, то він залишається натуральним. Відразу після операції, коли ще є набряк, вуха можуть виглядати більш рожевими, ніж зазвичай, але, як правило, колір відновлюється через кілька тижнів.
- Показання – тільки корекція клаповухості. Безумовно, більшість людей звертається до пластичної хірургії вух через вроджену клаповухість. Однак реконструкція вуха також може бути необхідна у разі проблем зі здоров’ям або анатомічних відхилень, які можуть заважати нормальному функціонуванню вух.
- Висока вартість операції. Насправді на отопластику ціна не є високою, вона доступна багатьом людям. Орієнтовна вартість може змінюватися від 500 до 1500 євро, що проти інших хірургічних втручань – недорого. Водночас вона суттєво покращить якість життя людини.
Certus: якісна пластика вух
Якісна отопластика – це про клініку Цертус. Досвідчені пластичні хірурги спеціалізуються як на естетичній, так і на реконструктивній отопластиці. У клініці Certus пропонується широкий спектр методик пластики вух. Найкращий варіант для вас буде обговорено й вибрано під час індивідуальної консультації з фахівцем. Післяопераційний період може проходити амбулаторно (після процедури пацієнт вирушає додому) або в умовах стаціонару (один день).
Щоб записатися на консультацію до пластичного хірурга, зв’яжіться з клінікою за номерами +380 (44) 333-7010 або +380 (67) 233 7103. Спеціалісти Certus завжди готові надати вам детальну інформацію та рекомендації щодо вашої отопластики.