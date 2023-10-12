Міфи та реальність: що важливо знати перед отопластикою

Отопластика або пластика вух – це хірургічна процедура, спрямована на корекцію форми й розташування вух. Отопластика зазвичай проводиться з метою усунення клаповухості, асиметрії або інших аномалій вушних раковин. Операція порівняно необ’ємна й зазвичай виконується під місцевою анестезією, більшість пацієнтів відновлюються протягом кількох тижнів після процедури. Отопластика може суттєво покращити самооцінку й комфорт пацієнта, надавши вухам більш гармонійного та природного вигляду.

Пластика вух: міфи та реальність

Підготували для вас добірку найпопулярніших міфів про реконструкцію вушної раковини:

Обов’язкова госпіталізація. Багато хто вважає, що оперативні втручання вимагають тривалої підготовки та місяців для відновлення, однак більшість пластичних операцій проводять амбулаторно з використанням місцевої анестезії. Як наслідок, пацієнт може залишити клініку практично одразу після операції. Цей факт може здивувати тих, хто очікував на більш тривалий процес відновлення після пластики вуха. Зниження чутливості вушних раковин. Одним із можливих побічних ефектів отопластики є тимчасова втрата чутливості, однак зазвичай вона повністю відновлюється вже за кілька тижнів. Щодо кольору вушних раковин, то він залишається натуральним. Відразу після операції, коли ще є набряк, вуха можуть виглядати більш рожевими, ніж зазвичай, але, як правило, колір відновлюється через кілька тижнів. Показання – тільки корекція клаповухості. Безумовно, більшість людей звертається до пластичної хірургії вух через вроджену клаповухість. Однак реконструкція вуха також може бути необхідна у разі проблем зі здоров’ям або анатомічних відхилень, які можуть заважати нормальному функціонуванню вух. Висока вартість операції. Насправді на отопластику ціна не є високою, вона доступна багатьом людям. Орієнтовна вартість може змінюватися від 500 до 1500 євро, що проти інших хірургічних втручань – недорого. Водночас вона суттєво покращить якість життя людини.

Certus: якісна пластика вух

Якісна отопластика – це про клініку Цертус. Досвідчені пластичні хірурги спеціалізуються як на естетичній, так і на реконструктивній отопластиці. У клініці Certus пропонується широкий спектр методик пластики вух. Найкращий варіант для вас буде обговорено й вибрано під час індивідуальної консультації з фахівцем. Післяопераційний період може проходити амбулаторно (після процедури пацієнт вирушає додому) або в умовах стаціонару (один день).

Щоб записатися на консультацію до пластичного хірурга, зв’яжіться з клінікою за номерами +380 (44) 333-7010 або +380 (67) 233 7103. Спеціалісти Certus завжди готові надати вам детальну інформацію та рекомендації щодо вашої отопластики.