Мешканців ще одного району Курської області РФ закликали евакуюватися

У Курській області Росії закликали до евакуації жителів ще одного району — Біловського.

Про це заявив глава району Микола Волобуєв.

“Ситуація дуже напружена. Хто може самостійно прибути в пункт збору в село Довгі Буди в сільраду або в населений пункт Бушмено Обоянського району. Будуть надані автобуси. Хто ще залишився на території — переконливе прохання покинути район”, — повідомив він.

У зведенні Міністерства оборони РФ за 11 серпня повідомлялося про “припинення спроби прориву ЗСУ в Біловський район Курської області”.