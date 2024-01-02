Суспільство

Масований удар по Харкову: одна людина загинула, понад 20 поранених

2 Січня 2024 09:05
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харків

Російські війська вранці 2 січня масовано вдарили по Харкову, є влучання в житлову забудову міста, одна людина загинула, понад 20 дістали поранення.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

“Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється”.

Перед цим Терехов повідомив, що Харків перебуває під масованим ракетним ударом, лунають вибухи.

О 8:43 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті російських ударів одна людина загинула і ще понад 20 дістали поранення.

“Близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється. На цю хвилину − більше 20 постраждалих. Одна людина загинула”.

За словами голови ОВА, у місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.


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