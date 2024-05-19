Масовану нічну атаку “шахедів” відбито: знищено 37 ударних дронів

Уночі 19 травня 2024 року російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».
За інформацією Командуючого ПС ЗСУ Миколи Олещука, в результаті протиповітряного бою усі 37 «шахедів» збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.
“До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби”, – зазначив Олещук у телеграм-каналі.