Політика

Масовану нічну атаку “шахедів” відбито: знищено 37 ударних дронів

19 Травня 2024 08:43
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У лісі на Вінниччині знайшли майже цілого “шахеда”, березень 2024 / Фото НПУ

Уночі 19 травня 2024 року російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».

За інформацією Командуючого ПС ЗСУ Миколи Олещука, в результаті протиповітряного бою усі 37 «шахедів» збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

“До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби”, – зазначив Олещук у телеграм-каналі.


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Масовану нічну атаку “шахедів” відбито: знищено 37 ударних дронів
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