Масована ракетна атака на Україну: у Києві є влучання уламків ракет

У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, у місті подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням.

Про це повідомляє КМВА, мер Києва Віталій Кличко, Суспільне у Telegram

“Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку. В Оболонському районі − решти впали на територію складських приміщень. Також в Голосіївському районі − на відкритій ділянці. Оперативні служби слідують на місця”, – заявив очільник КМВА Попко.

За кілька хвилини він додав, що у Печерському районі зафіксовано ще падіння уламків на житловий будинок, а також, що є падіння уламків у Святошинському районі. Інформація уточнюється.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені.

Про перебої з електропостачанням також повідомляють кореспонденти УП.

Суспільне пише, що у деяких районах міста зникла вода.