Кримінал

Масована атака на Запоріжжя: поранено цивільного, зруйновано житло та підприємства
1 Лютого 2025 11:08
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Вночі, 1 лютого, в проміжку часу з 00:50 до 01:40 армія рф нанесла 16 ударів БпЛА по обласному центру. Внаслідок падіння уламків постраждав 57-річний чоловік / Фото Нацполіція
Вночі, 1 лютого, в проміжку часу з 00:50 до 01:40 армія рф нанесла 16 ударів БпЛА по обласному центру. Внаслідок падіння уламків постраждав 57-річний чоловік / Фото Нацполіція

У ніч на 1 лютого російські війська завдали наймасованішого за час повномасштабного вторгнення удару по Запоріжжю, випустивши 18 ударних безпілотників по житлових кварталах. Про це повідомила поліція.

Унаслідок атаки пошкоджено квартири, приватні будинки, транспортні засоби громадян, а також будівлі підприємств та інфраструктурні об’єкти. Поранення отримав 57-річний місцевий житель, йому надали медичну допомогу.

Крім того, російська армія завдала 10 авіаційних ударів по Оріхівській громаді. У селі Преображенка під завалами зруйнованого будинку опинилася 72-річна жінка. Її врятував дільничний офіцер поліції, після чого постраждалу евакуювали до Запоріжжя.

За фактами воєнних злочинів росіян відкрито кримінальні провадження.


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