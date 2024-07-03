Масована атака на Дніпропетровщину: збито “Іскандер”, ракети та дрони

3 липня ворог завдав ударів сімома ракетами та п’ятьма ударними дронами.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
“Уранці 3-го липня 2024 року противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування “Іскандер-К”, 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу “Shahed”. Основний напрямок удару – Дніпропетровщина”.
Олещук повідомив, що українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету “Іскандер-К”, 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА “Shahed-131/136”, 1 БпЛА ОТР “Орлан-10”.