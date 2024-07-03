Суспільство

Масована атака на Дніпропетровщину: збито “Іскандер”, ракети та дрони
3 Липня 2024 11:59
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дніпро, ракети
Ілюстративне фото / AP

3 липня ворог завдав ударів сімома ракетами та п’ятьма ударними дронами.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

“Уранці 3-го липня 2024 року противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування “Іскандер-К”, 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу “Shahed”. Основний напрямок удару – Дніпропетровщина”.

Олещук повідомив, що українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету “Іскандер-К”, 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА “Shahed-131/136”, 1 БпЛА ОТР “Орлан-10”.


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