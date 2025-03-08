Маск у присутності Трампа дав прочухану Марко Рубіо

Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду США (DOGE), різко висловився на адресу держсекретаря Марко Рубіо під час позачергового засідання уряду. Як пише The New York Times, Маск звинуватив Рубіо в недостатньому скороченні штату Держдепу.

«Ви нікого не звільнили!» – заявив Маск, додавши з презирством, що єдиний скорочений співробітник – це людина з його ж департаменту.

Рубіо не залишився в боргу і нагадав, що Держдеп відправив на дострокову пенсію 1 500 співробітників із компенсаціями. Він із сарказмом поцікавився, чи не хоче Маск знову взяти їх на роботу, щоб потім ефектно звільнити. При цьому Рубіо представив свій план реорганізації Держдепу.

Відомство також скоротило персонал Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке підпорядковується Держдепу.

Президент Дональд Трамп спостерігав за перепалкою, відкинувшись у кріслі, але потім втрутився, заявивши, що Рубіо чудово справляється зі своєю роботою.

На думку NYT, засідання стало знаковим моментом для другого терміну Трампа. Це перший сигнал, що президент готовий обмежити вплив Маска, чиї методи викликають стурбованість у деяких республіканців.

Трамп дав зрозуміти, що продовжує підтримувати ідеї Маска, але хоче бачити більш дипломатичний підхід. Тепер головну роль в управлінні відіграватимуть міністри, а команда Маска – лише консультуватиме.