Маліновский зазнав тяжкої травми

У матчі п’ятого туру чемпіонату Італії «Венеція» – «Дженоа» (2:0) Руслан Маліновський зазнав тяжкої травми і не зміг продовжити поєдинок. Українця винесли з поля на ношах.

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк повідомив, що українець, ймовірно, уникнув найважчого сценарію – перелому гомілкостопу. У Маліновсього – розрив зв’язок гомілкостопу та вивих у гомілкостопному суглобі, пише Sport.ua.

За умови успішної операції і подальшої реабілітації українцю потрібно буде три місяці на відновлення. Далі багато залежатиме від фізичної форми та психологічного стану гравця.

Таким чином Маліновський навряд чи зіграє у жовтневих матчах Ліги націй проти Грузії та Чехії.

Між тим пресслужба “Дженоа” випустила пресреліз в якому повідомляє:

“Гравець Руслан Малиновський, який під час сьогоднішнього матчу отримав травму правої щиколотки, отримав вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки. Завтра гравця чекає операція. Чекаємо на тебе, Руслан!”, – йдеться у повідомленні італійського клубу в X.