Маліновский зазнав тяжкої травми

У матчі п’ятого туру чемпіонату Італії «Венеція» – «Дженоа» (2:0) Руслан Маліновський зазнав тяжкої травми і не зміг продовжити поєдинок. Українця винесли з поля на ношах.
Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк повідомив, що українець, ймовірно, уникнув найважчого сценарію – перелому гомілкостопу. У Маліновсього – розрив зв’язок гомілкостопу та вивих у гомілкостопному суглобі, пише Sport.ua.
За умови успішної операції і подальшої реабілітації українцю потрібно буде три місяці на відновлення. Далі багато залежатиме від фізичної форми та психологічного стану гравця.
Таким чином Маліновський навряд чи зіграє у жовтневих матчах Ліги націй проти Грузії та Чехії.
Між тим пресслужба “Дженоа” випустила пресреліз в якому повідомляє:
“Гравець Руслан Малиновський, який під час сьогоднішнього матчу отримав травму правої щиколотки, отримав вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки. Завтра гравця чекає операція. Чекаємо на тебе, Руслан!”, – йдеться у повідомленні італійського клубу в X.
Il giocatore Ruslan Malinovskyi, occorso in un trauma alla caviglia destra durante la partita di oggi, ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani.— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 21, 2024
Ti aspettiamo presto, Ruslan! pic.twitter.com/JOyiivSL0I