Макрон заявив, що час для переговорів з РФ ще не настав

Президент Франції Еммануель Макрон визнав, що в контексті російсько-української війни “погода зараз військова”, і час для переговорів не настав.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Les Échos під час свого візиту до Китаю, повідомляє “Європейська правда”.

“Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо ми повинні розставити віхи”, – зазначив Макрон.

За його словами, метою його діалогу з Китаєм є консолідація підходів щодо війни.

“Перше: підтримка принципів Статуту ООН. Друге: чітке нагадування про ядерну енергетику, і саме Китай повинен зробити висновки про наслідки того факту, що президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як він взяв на себе зобов’язання не робити цього. Третє: дуже чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей. І четверте: прагнення до переговорного і тривалого миру”, – пояснив президент Франції.

Він зауважив, що китайський лідер Сі Цзіньпін говорив про європейську архітектуру безпеки.

“Але не може бути європейської архітектури безпеки, доки в Європі існують країни, що зазнали вторгнення, або заморожені конфлікти. Тож ви бачите, що з усього цього випливає спільна матриця. Чи є Україна пріоритетом для китайської дипломатії? Можливо, ні. Але цей діалог дає можливість пом’якшити коментарі, які ми чули про певну самозаспокоєність з боку Китаю щодо Росії” – сказав Макрон.