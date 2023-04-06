Макрон запропонував Сі “привести Росію до тями”

Необхідно “якнайшвидше відновити переговори для досягнення міцного миру” в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у четвер, 6 квітня. “Знаю, що можу на вас розраховувати для того, щоб привести Росію до тями і посадити всіх учасників (конфлікту) за стіл переговорів”, – процитувало агентство Reuters звернення Макрона до Сі.

У свою чергу лідер Китаю в ході спілкування з журналістами підкреслив, що ядерна зброя “не може бути використана”. Він також засудив “напади на мирне населення” в Україні.

У своїй заяві Сі Цзіньпін багато в чому повторив установки китайського “мирного плану” щодо України. Китайський лідер зазначив, що необхідно враховувати “законні інтереси безпеки всіх сторін”. Він також закликав до створення “збалансованої європейської безпекової системи”.

Як повідомив представник Єлисейського палацу, зустріч політиків вдень 6 квітня була “відвертою та конструктивною”. Вона тривала півтори години, додав він.

Макрон перебуває з триденним державним візитом у Китаї, паралельно проходить візит до Пекіна глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.