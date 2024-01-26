Макрон відвідав військовий парад в Індії

Президент Франції Еммануель Макрон у якості почесного гостя разом із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді відвідали військовий парад в Нью-Делі з нагоди річниці Конституції республіки. У заході також узяли участь французькі легіонери та відбулася демонстрація французьких винищувачів й іншої зброї.

Про це розповідає BFMTV.

«Велика честь для Франції. Дякую, Індія», – написав Макрон на своїй сторінці в соцмережі Х, оприлюднивши кадри участі французів у параді.

Він розпочався під звуки індійського гімну та 21 гарматного пострілу, потім 150 французьких легіонерів відкрили урочистості, після чого над містом пролетіли два французькі винищувачі Rafale.

Прем’єр-міністр Моді разом з Макроном спостерігали за парадом пліч-о-пліч з почесної трибуни, а потім французький лідер проїхав каретою, запряженою шістьма кіньми, уздовж алеї, що веде до індійської Тріумфальної арки.

Під сонцем та в тумані від смогу також дефілювали полки в повному обмундируванні, їхали ракетні установки та російські танки Т-90, демонструвала звитягу також верблюжа кавалерія та моряки.

Винищувачі “Rafales-30” і “Теджас” прикрасили парад, символізуючи індійську армію, яка досі значною мірою оснащена російською технікою.

За повідомленням французьких ЗМІ, саме тому прем’єр-міністр Індії Моді прагне диверсифікувати ризики та домовитись із президентом Франції Макроном про нові військові контракти. Тож Індія вже придбала 36 французьких Rafales і веде переговори про нові придбання. Індія також хоче зміцнити свою оборонно-промислову базу за допомогою спільних підприємств з французькими групами.