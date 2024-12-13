Політика

Макрон призначив нового прем’єр-міністра Франції
13 Грудня 2024 14:12
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Лідер центристської французької партії "Демократичний рух" Франсуа Байру / Фото: AP

Президент Франції Еммануель Макрон призначив нового прем’єр-міністра країни – ним став Франсуа Байру, повідомив Єлисейський палац.

Байру – прихильник Макрона і лідер центристської партії “Демократичний рух”.

Новому прем’єр-міністру доручено сформувати уряд після того, як 5 грудня у відставку подав його попередник Мішель Барньє, який пробув на посаді лише три місяці. За день до цього парламент Франції схвалив вотум недовіри уряду Барньє через рішення прем’єр-міністра затвердити бюджет на наступний рік без узгодження з парламентом.

Тепер Байру доведеться провести бюджет через розділений парламент, де Макрон стикається з відкритою опозицією як з боку лівих, так і з боку вкрай правих блоків.


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