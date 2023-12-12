Суспільство

Макрон підтвердив дату відкриття Нотр-Даму

12 Грудня 2023 13:07
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франція

Президент Франції Емманюель Макрон відвідав Собор Паризької Богоматері за рік до запланованого відкриття після реставрації. Перевідкрити собор мають 8 грудня 2024 року. На церемонію запросять Папу Римського Франциска.

Про це повідомило видання Le Monde.

Президент прибув на майданчик Нотр-Даму разом зі своєю дружиною, першою леді Франції Бріджит Макрон. Посадовець оглянув роботу над нефами та хором собору й обговорив майбутні проєкти.

“З квітня 2019 року вся нація перебудовується, — сказав Макрон у коментарях журналістам. — І це дуже зворушливо бути тут за рік до цього [імовірного відкриття]. Ви можете побачити надзвичайний прогрес роботи над цим нефом, хором, рамами та шпилем”.

В інтерв’ю телеканалу France 2 Макрон сказав, що запросить Папу Франциска відвідати відкриття собору 8 грудня 2024 року.

Президент також анонсував створення музею для увічнення періоду реставрації.

15 квітня 2019 року, внаслідок пожежі звалився шпиль Собору Паризької Богоматері, сам собор лише дивом уцілів. Слідчі стверджують, що загоряння могло бути викликане або сигаретою, або коротким замиканням.


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