Суспільство

Майже тисяча автомобілів не доїхали до позицій: Сирський показав знищення ворожої техніки (відео)
17 Лютого 2025 21:07
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Олександр Сирський на Курському напрямку / Фото: t.me/osirskiy
Олександр Сирський на Курському напрямку / Фото: t.me/osirskiy

За минулий тиждень втрати окупантів у автомобільній техніці склали 967 одиниць. Знешкоджено десятки російських танків та сотні ББМ.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

З 11 по 17 лютого майже тисяча транспортних засобів із боєприпасами, пальним, провізією тощо не доїхали до російських позицій.

Також ЗСУ за тиждень знешкодили 88 ворожих танків та 250 бронемашин.

“Продовжуємо нищити ворога по всій лінії фронту, зокрема, руйнуючи його логістичні можливості”, – написав Сирський.


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