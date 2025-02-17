Майже тисяча автомобілів не доїхали до позицій: Сирський показав знищення ворожої техніки (відео)

За минулий тиждень втрати окупантів у автомобільній техніці склали 967 одиниць. Знешкоджено десятки російських танків та сотні ББМ.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

З 11 по 17 лютого майже тисяча транспортних засобів із боєприпасами, пальним, провізією тощо не доїхали до російських позицій.

Також ЗСУ за тиждень знешкодили 88 ворожих танків та 250 бронемашин.

“Продовжуємо нищити ворога по всій лінії фронту, зокрема, руйнуючи його логістичні можливості”, – написав Сирський.