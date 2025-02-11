Майже два десятки ракет та 124 БпЛА: у Повітряних силах повідомили деталі нічної атаки РФ на Україну

У ніч на 11 лютого російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, випустивши до 19 ракет різних типів та 124 ударні дрони Shahed з території РФ. Основною ціллю стали об’єкти газодобувної промисловості на Полтавщині.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Військові РФ здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині – загалом до 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Також ворог атакував 124 ударними БпЛА Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 57 “шахедів” та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

64 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.