Суспільство

Майже 90% коштів, які США виділяє Україні, залишаються в Америці – WP

29 Листопада 2023 20:58
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сша, україна, гроші

Майже 90% коштів, які США виділяє Україні як військову допомогу, залишаються в Сполучених Штатах на потреби заводів і робітників.

Про це йдеться в колонці The Washington Post.

Журналісти WP пояснюють: кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, не надходять безпосередньо в Україну, а використовуються в США для створення нової зброї або для заміни тій, яку надсилають для ЗСУ із запасів США.

З 68 мільярдів доларів військової та суміжної допомоги, які Конгрес схвалив після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, майже 90% припадає на американців.

Автор матеріалу Марк А. Тіссен зауважує, що військова допомога Україні корисна для робітників США, за голоси яких борються політики. Вона забезпечує значне фінансування заводів по всій країні, створює робочі місця та можливості для місцевих постачальників, магазинів, ресторанів та інших підприємств, які підтримують заводи з виробництва зброї.

Тіссен спільно з фахівцями з Американського інституту підприємництва склали каталог систем зброї, яку США виробляє для України. Вони визначили 117 виробничих ліній у щонайменше 31 штаті та 71 місті Штатів, де американці виробляють основні системи озброєнь. Зокрема, вперше з 2005 року активізувалося виробництво ракет Stinger.

До того ж, йдеться в матеріалі, сенатор від штату Огайо Джей Д. Венс та конгресмен Джим Джордан виступають проти допомоги Україні та за підтримку Об’єднаної профспілки автобудівників (United Auto Workers). Але саме працівники профспілки в Огайо виготовляють танки Abrams і бойові машини Stryker для України завдяки військовій допомозі від США.


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