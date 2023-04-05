Майже 80% українців погано ставляться до росіян – опитування

77% українців погано ставляться до громадян Росії, 94% – до російської держави та 97% – особисто до Володимира Путіна. Такими є результати опитування, про які розповів Центр Разумкова.

Зазначається, що ще навесні 2014 року, після анексії Криму та початку війни на Донбасі, відносна більшість жителів України – 45% – говорили соціологам, що ставляться до росіян позитивно. Навесні 2017 року відносна більшість – 42,5% – ставилися до громадян Росії нейтрально.

Тепер же у позитивному відношенні до росіян зізналися лише 2% опитаних, а в нейтральному – 14%.

При цьому серед тих респондентів, хто вдома розмовляє українською, погано ставляться до росіян 82%, а серед тих, хто вдома розмовляє російською – майже 60%.

Ставлення українців до інших країн передбачувано визначається позицією цих країн щодо війни та Росії, що її розв’язала. Переважна більшість респондентів Центру Разумкова добре ставляться до Польщі, Британії, Литви, Естонії, Латвії, Канади, Чехії, США, Нідерландів, Франції, Німеччини – їхній рейтинг становив від 85% до 94%.

В антирейтингу з помітним відривом лідирує Росія: до неї негативно ставляться 94% респондентів, у тому числі 90% жителів сходу України та 88% тих, хто вдома розмовляє російською. За Росією слідує Білорусь – 81%.