Українські захисники та захисниці продовжують завдавати колосальних втрат ворогу. Станом на 18 грудня на “концерт до Кобзона” відправили вже 98 280 окупантів.

За даними енштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб ліквідовано

танків ‒ 2987 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,

артилерійських систем – 1948 (+1) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 174 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 8 районів зосередження особового складу, 2 пункти управління та 4 склади боєприпасів російських окупантів.