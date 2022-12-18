Майже 600 окупантів і два танки: нові втрати ворога за добу

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати колосальних втрат ворогу. Станом на 18 грудня на “концерт до Кобзона” відправили вже 98 280 окупантів.
За даними енштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2987 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,
- артилерійських систем – 1948 (+1) од,
- РСЗВ – 410 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 174 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 8 районів зосередження особового складу, 2 пункти управління та 4 склади боєприпасів російських окупантів.
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