Суспільство

Майже 3500 людей, з них -1300 дітей загинуло у секторі Гази

18 Жовтня 2023 17:49
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війна, ізраїль, загиблі

Підконтрольне угрупованню ХАМАС Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що 3 478 палестинців загинули та 12 000 зазнали поранень внаслідок бойових дій, які розпочалися після нападу бойовиків цього угруповання на Ізраїль.

Про це повідомляє Sky News.

При цьому речник цього МОЗ Ашраф Аль-Кідра сказав, що внаслідок атаки по лікарні в секторі Гази загинула 471 особа.

Крім того, міністр закордонних справ Палестини Ріад Малкі заявив, що протягом останніх 11 днів внаслідок ізраїльських ударів загинули 1 300 дітей.


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