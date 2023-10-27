Політика

Литва вивчає варіант закриття кордону з Білоруссю

27 Жовтня 2023 21:38
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білорусь, Литва

Міністерка внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте заявила, що Вільнюс разом з іншими країнами регіону планує спільні навчання для оцінки ефективності алгоритмів щодо закриття кордону з Білоруссю.

Міністерку цитує видання Delfi.

“Ми підтвердили, що плануємо провести певні навчання між нашими інституціями в регіоні і спробуємо подивитися, як цей алгоритм може працювати під час таких регіональних навчань. Це передбачається, і ми плануємо це зробити”, — сказала Білолайте.

Вона також додала, що співпраця демократичних держав у регіоні є “серйозним сигналом” для ворожих держав.


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