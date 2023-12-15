Суспільство

Литва ввела заборону на виїзд своїх військових до недружніх країн

15 Грудня 2023 21:41
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військові, Литва

Сейм Литви прийняв поправку до закону, яка забороняє професійним військовим Литовської армії виїжджати до недружніх країн, якщо такі поїздки не є службовими.

Про це повідомляє Delfi.

За закон проголосували 78 парламентаріїв, голосів проти та тих, хто утримався, не було. Консерватор Арвідас Поцюс, який закликав голосувати за поправку, пояснив, що вона знизить ризик витоку секретної інформації.

“Деякі військовослужбовці мають допуск до інформації категорії “абсолютно секретно”. Щоб уникнути поганих випадків, пропоную затвердити цю поправку”, – сказав парламентарій.

Отже з 1 січня 2024 року литовським професійним військовослужбовцям буде заборонено з неслужбовою метою виїзд зарубіж, в країни чи на території, перелік яких буде затверджений урядом.

Однак початковий список цих держав був представлений Міністерством оборони ще у жовтні. До нього увійшли Росія, Білорусь, Китай, Молдова та ще майже 10 інших країн та регіонів. Також буде заборонено відвідувати країни, до яких Міністерство закордонних справ радить громадянам Литви не їхати чи негайно залишити країну.

У поправках до закону передбачені й винятки. Виїзд до вказаних країн буде дозволено у разі тяжкої хвороби або смерті родича, при призначенні військовослужбовця його опікуном або піклувальником або в інших випадках, що визначаються урядом.

Литовське міністерство оборони підкреслило, що ця поправка до закону необхідна для забезпечення національної безпеки.


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