Політика

Литва теж вирішила перейменувати Калінінград

12 Травня 2023 14:45
82
читать на русском →
Літва

Литва слідом за Польщею вирішила перейменувати Калінінград, пише видання Alfa. Литовські депутати Сейму Вілюс Семешка та Пауле Кузьміцкене вважають, що місто треба називати Караляучюс.

Із заявою про пропозицію перейменувати Калінінград вони звернулися до Державної комісії з литовської мови.

На думку парламентаріїв, в умовах війни в Україні необхідно переглянути назви, відмовитись від використання чужих для литовської мови назв.

«Давно час відмовитися від радянської спадщини і не забруднювати нашу державну мову. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками та запрошуємо вас не використовувати нав’язані нам штучні назви у литовській мові», – сказав Семешко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Травня 2023 15:00
52

Зруйновані Циркуни під Харковом обрані для пілотного проекту комплексного відновлення
12 Травня 2023 14:28
145

Суд виніс вирок московському попу
12 Травня 2023 14:13
54

Міноборони замовить “Оплоти” для ЗСУ – Резніков
12 Травня 2023 14:00
24

В Ізюмскому районі росіяни вбили працівника ферми
12 Травня 2023 13:21
105

Зеленський вніс зміни до Статуту звання Герой України
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки