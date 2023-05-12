Литва теж вирішила перейменувати Калінінград

Литва слідом за Польщею вирішила перейменувати Калінінград, пише видання Alfa. Литовські депутати Сейму Вілюс Семешка та Пауле Кузьміцкене вважають, що місто треба називати Караляучюс.

Із заявою про пропозицію перейменувати Калінінград вони звернулися до Державної комісії з литовської мови.

На думку парламентаріїв, в умовах війни в Україні необхідно переглянути назви, відмовитись від використання чужих для литовської мови назв.

«Давно час відмовитися від радянської спадщини і не забруднювати нашу державну мову. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками та запрошуємо вас не використовувати нав’язані нам штучні назви у литовській мові», – сказав Семешко.