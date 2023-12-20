Литва передала Україні обладнання для польових баз і сухпайки

20 грудня до Збройних сил України надійшла чергова партія військової допомоги від Литви. Вільнюс доставив Києву польове обладнання для бійців на фронті та кілька тисяч пайків MRE (“Meal, Ready-to-Eat” — тобто “готова до споживання їжа”).

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Литви.

“Ми продовжуємо робити все можливе, щоб полегшити важку боротьбу України проти жорстокості агресора. Різне польове обладнання є критичним у холодну пору року. Кожен пакет нашої допомоги — це крок до перемоги”, – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.