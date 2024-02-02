Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

2 лютого Збройні Сили України отримали чергову партію військової допомоги від Литви.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

Так, литовська армія передала Україні тисячі боєприпасів та системи дистанційного підриву RISE-1 протитанкового гранатомета «Carl Gustaf».

“Ми активно і послідовно підтримуємо Україну, тому що наша підтримка для неї — це також інвестиція у власну безпеку. Значну частину останньої підтримки ми зосереджуємо на Коаліції з розмінування України, яку формує Литва”, — сказав міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.