Політика

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

2 Лютого 2024 19:05
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зброя, Литва
Допомога від Литви / Фото Міноборони Литви

2 лютого Збройні Сили України отримали чергову партію військової допомоги від Литви.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

Так, литовська армія передала Україні тисячі боєприпасів та системи дистанційного підриву RISE-1 протитанкового гранатомета «Carl Gustaf».

“Ми активно і послідовно підтримуємо Україну, тому що наша підтримка для неї — це також інвестиція у власну безпеку. Значну частину останньої підтримки ми зосереджуємо на Коаліції з розмінування України, яку формує Литва”, — сказав міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.


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