Суспільство

Литовський уряд заборонив військовим поїздки до РФ, Білорусі та Китаю

24 Січня 2024 21:26
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китай, білорусь, Литва, рф

Уряд Литви заборонив військовослужбовцям та статутним службовцям країни поїздки до Росії, Білорусі та Китаю поза службовими обов’язками.

Про це повідомляє національний мовник LRT.

У міністерстві оборони Литви пояснили, що список цих країн був складений за результатами оцінки ризиків та загроз національній безпеці. «Серед таких загроз – шпигунство проти Литви з боку розвідок та служб безпеки цих країн», – йдеться у відповідній постанові.

За даними міноборони, ці країни збирають інформацію про громадян Литви, які мають доступ до секретної інформації, шукають їхні уразливі місця та прагнуть використовувати для вербування на своїй території або у третіх країнах. Серед іншого, розвідки і служби безпеки Росії та Білорусі проводять допити та провокації щодо литовських громадян, які в’їхали на територію цих країн.

Відвідувати держави або іноземні території, включені до списку, можна лише за наявності дозволу. Він може бути виданий у разі надзвичайних обставин або смерті близьких родичів та дружини або чоловіка, при здійсненні батьківських або опікунських прав та обов’язків, а також у питаннях майнових прав, які не можуть бути вирішені заочно.


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