Лукашенко вимагає від РФ компенсацію за пізнє введення в експлуатацію Білоруської АЕС 

Невизнаний низкою держав президент РБ Олександр Лукашенко вимагає від Росії виплатили компенсації через введення Білоруської АЕС в експлуатацію у більш пізній термін, ніж планувалося.

Про це повідомляє “Белта”.

Лукашенко заявив, що терміни змістилися через російську сторону.

“Природно, за контрактом ми поставили перед ними питання про компенсацію. Не потрібно це приховувати. Такі питання виникли у зв’язку з тим, що терміни введення заводу в експлуатацію були порушені, і відповідальність за це несе російська сторона”, — сказав він.

Невизнаний низкою держав президент Білорусі додав, що РФ запропонувала як компенсацію продаж ядерного палива “як для своїх станцій” та п’ятирічну гарантію на основні вузли.