Політика

Лукашенко вимагає від РФ компенсацію за пізнє введення в експлуатацію Білоруської АЕС 

31 Жовтня 2023 18:38
читать на русском →
лукашенко, АЕС, рф

Невизнаний низкою держав президент РБ Олександр Лукашенко вимагає від Росії виплатили компенсації через введення Білоруської АЕС в експлуатацію у більш пізній термін, ніж планувалося.

Про це повідомляє “Белта”.

Лукашенко заявив, що терміни змістилися через російську сторону.

“Природно, за контрактом ми поставили перед ними питання про компенсацію. Не потрібно це приховувати. Такі питання виникли у зв’язку з тим, що терміни введення заводу в експлуатацію були порушені, і відповідальність за це несе російська сторона”, — сказав він.

Невизнаний низкою держав президент Білорусі додав, що РФ запропонувала як компенсацію продаж ядерного палива “як для своїх станцій” та п’ятирічну гарантію на основні вузли.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Жовтня 2023 19:56

“Сьогодні в Криму немає безпечних для окупантів місць” – Юсов
31 Жовтня 2023 16:03

Остін та Блінкен намагатимуться переконати Конгрес схвалити єдиний пакет для підтримки України та Ізраїлю 
31 Жовтня 2023 14:22

В ООН визнали, що армія РФ відповідальна за ракетний удар по Грозі на Харківщині
31 Жовтня 2023 14:13

Зеленський провів Ставку: обговорили безпеку в Чорноморському регіоні
31 Жовтня 2023 12:59

Українці почали менше довіряти телемарафону (опитування)
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
усі думки