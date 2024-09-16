Лукашенко помилував ще 37 політв’язнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував ще 37 людей, яких було засуджено за “злочини екстремістської спрямованості”.

Про це повідомляє пресслужба білоруського президента.

“Всі вони розкаялися та просили дати їм можливість повернутися на свободу, вести законослухняний спосіб життя. Клопотання засуджених додатково вивчалися Комісією, яку очолює генеральний прокурор Андрій Швед”, – йдеться у повідомленні.

Серед помилуваних – шість жінок, а низка людей мають хронічні захворювання, є інвалідами та пенсіонерами.