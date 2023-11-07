Суспільство

Лубінець звернувся до правоохоронців після заяви Фаріон щодо ЗСУ

7 Листопада 2023 11:21
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мова, зсу

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до відповідних органів після висловлювання мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон про російськомовних захисників з бригад “Азов” та 3-ї ОШБр.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у соцмережах, Фаріон у соцмережах, екскомандир полку “Азов”, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін

“У медіа активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військовослужбовців Збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин.

…Небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України.

…Особисто звернувся до відповідних органів державної влади – Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування”.

Лубінець наголосив, що Україну захищають чоловіки і жінки з різних груп суспільства, національних спільнот, віросповідання та переконань, місця проживання тощо.

Омбудсмен підкреслив, що порушення рівноправності громадян карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

“Наполегливо закликаю усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа — відповідально ставитися до інформації, яку поширюють”.

Водночас Лубінець не уточнив, про заяви якої саме публічної особи йдеться.


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