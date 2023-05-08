Лісові пожежі вирують у 18 регіонах Росії

Ландшафтні пожежі діють зараз як мінімум у 18 російських регіонах. У Тюменській та Курганській областях через них загинули семеро людей.

У Курганській області загинули шестеро людей, ще 14 постраждали. Вогонь знищив 42 будинки. Губернатор регіону Вадим Шумков закликав людей евакуюватись, якщо виникне загроза. У разі повної втрати майна, постраждалі отримають по 50 тисяч рублів (23 тис. грн.), пообіцяв він.

У Тюменській області під час гасіння пожежі загинув 49-річний місцевий житель, травми отримали ще двоє людей. У регіоні згоріло не менше 124 будівель. Там ліквідували дванадцять пожеж, триває гасіння ще 23. В області запровадили режим надзвичайного стану та оголосили евакуацію мешканців кількох населених пунктів. Від вогню гинуть і тварини.

У селищі Першотравневий Свердловській області згоріли два склади з порохом. Постраждав пожежник, оголошено евакуацію місцевого населення. За повідомленнями влади, причина того, що сталося – лісові пожежі: в регіоні їх було 64. В Авіалісоохороні стверджують, що це не так: навпаки, вогонь рухається в ліс з боку складів.

Також великі лісові пожежі зафіксовані в Омській, Челябінській, Амурській областях, Хабаровському краї та в Єврейській автономній області. У всіх цих регіонах запровадили режим надзвичайної ситуації – на місцях чи на всій території суб’єкта. У Забайкальському краї горить 60 тисяч гектарів сухої трави, вогонь локалізовано. Гасіння пожеж ускладнюється вітряною та теплою погодою.

За даними Авіалесоохорони, до ранку 8 травня в Росії діяло 154 лісові пожежі. Влада регіонів та “Грінпіс” звинувачують у стихійному лиху людей: пожежі виникають через спалювання трави та непогашених багать. У Курганській області порушено кримінальну справу за статтею про недбалість.