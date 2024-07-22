Політика

Лідери Демократичної партії підтримали Камалу Гарріс як кандидата в президенти, – Reuters
22 Липня 2024 07:26
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вибори, сша
Віце-президент США Камала Харріс / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Лідери Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата в президенти.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

“Після оголошення президента Байдена наші члени негайно зібралися, щоб об’єднатися навколо кандидата, який має досвід перемоги на важких виборах і є перевіреним лідером у питаннях, що мають значення для американців: свобода, запобігання насильству, захист клімату, реформа правосуддя та відновлення економіки”, – сказав Кен Мартін, президент Асоціації демократичних комітетів штатів.

Також після оголошення Байдена про вихід з президентських перегонів, американці за кілька годин пожертвували майже $50 млн на передвиборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс.

“Станом на 21:00 за східноєвропейським часом, після запуску кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс, прихильники зібрали $46,7 млн через ActBlue. Це був найбільший день збору коштів у 2024 році. Дрібні донори вже готові взяти участь у цій виборчій кампанії”, – йдеться у повідомленні платформи для зборів ActBlue.

Газета The New York Times зазначила, що 21 липня стало найбільшим днем для онлайн-пожертв на користь Демократичної партії з часів виборів 2020 року.


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