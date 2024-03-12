Суспільство

Легіон “Свобода Росії” заявив про запеклі бої на території Росії

12 Березня 2024 08:22
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Легіон "Свобода Росії" / Getty Images

Уранці вівторка, 12 березня, бійці легіону “Свобода Росії” з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили по запеклі бої на території РФ.

Про це вони повідомили в опублікованому у соцмережах, передає Еспресо.

Добровольці зазначили, що як і всі наші росіяни, вони мріють про Росію, звільнену від диктатури Володимира Путіна і докладають “всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати”.

“Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають”, – йдеться у заяві легіону “Свобода Росії”.

Крім того, про “похід на вибори” заявив Сибірський батальйон. За їхніми словами, на території РФ зараз тривають запеклі бої. 

“Ну що ж, нарешті ми вдома. Як і обіцяли, на нашу російську землю ми несемо свободу та справедливість. Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вдасться. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території РФ”, – заявили у батальйоні.


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