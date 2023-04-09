Латвія збудує ще понад 60 км огорожі на кордоні з Білоруссю

Латвія продовжує зводити паркан на кордоні з Білоруссю. На деякий час роботи призупиняли, втім у квітні розпочнуться роботи зі зведення огорожі на другому етапі (63,9 км) будівництва.

Про це, як повідомляє “Європейська правда”.

На чотирьох ділянках першого етапу (85,8 км) – у сухих зонах – роботи з будівництва паркану завершено і зараз об’єкт здається замовнику, повідомив голова правління Державної нерухомості (VNĪ) Ренарс Грішкевічс.

“Ми вже можемо бачити реальні результати виконаної роботи, що дає змогу без невиправданої затримки розпочати будівництво незалежної огорожі також на етапах, що входять до другого етапу. Завдяки співпраці всіх сторін, залучених до проєкту, вдалося розв’язати більшість проблем, через які роботи з відчуження затягнулися минулого року. Ми впевнені, що перший етап будівництва паркану, як і було заплановано, завершиться на початку осені цього року, а роботи другої та третьої черги відбудуться за графіком”, – наголосив Грішкевічс.

На першому етапі на латвійсько-білоруському кордоні було побудовано близько 54 км паркану, тепер об’єкт здається замовнику (VNĪ) чотирма частинами. Будівництво невеликої частини заболочених ділянок відкладено до літа, коли їх можна буде забудувати відповідно до вимог безпеки праці.

На першому етапі фактично завершено вирубку лісу. На ділянках для другого етапу вирубано 11,15 км, що дає змогу розпочати будівництво постійної огорожі вже у квітні. На другому етапі також тривають проєктні роботи.

На третьому етапі (Даугавському) незабаром може розпочатися проєктування і будівництво шести веж зв’язку з під’їзними шляхами – наразі укладається договір на будівельні роботи.

Паралельно з будівництвом паркану розпочато підготовку до оснащення паркану сучасними технологіями. Відповідальність за будівництво та реалізацію технологічної інфраструктури кордону покладено на LVRTC.

Загалом проєкт передбачає будівництво 173-кілометрової латвійсько-білоруської прикордонної смуги.

Перша черга будівництва огорожі протяжністю 85,9 км буде завершена до початку осені цього року, а друга черга (63,9 км) і третя черга (16,7 км) – до кінця 2024 року.

Загальна вартість будівництва перших двох етапів будівництва прикордонної інфраструктури становить 102,7 млн євро. Покрити їх планується за підтримки фондів ЄС.