Латвія поставить Україні 12 тисяч дронів у першому півріччі 2025 року

У першій половині 2025 року Україна отримає 12 тисяч безпілотників латвійського виробництва в межах міжнародної Коаліції дронів.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає Delfi.

Коаліцію, яка була сформована в лютому 2024 року, очолюють Латвія та Велика Британія. Наразі до коаліції входять 17 країн, зокрема Норвегія, яка приєдналася нещодавно.

Країни-учасниці вже пообіцяли надати Україні майже 2 мільярди євро на безпілотники, і планують поставити близько 100 тисяч різних бойових дронів, здебільшого FPV. Латвія вже передала українським Силам оборони близько 5000 дронів на суму 15 мільйонів євро.

Крім того, для закупівлі безпілотників був створений міжнародний фонд, який адмініструє Велика Британія. Латвія внесла 5 мільйонів євро до цього фонду. У першому міжнародному тендері коаліції було обрано 5 компаній, що поставлять 30 тисяч дронів на суму 45 мільйонів євро. Латвійські виробники отримали замовлення на 17 мільйонів євро.

У цьому році Латвія планує виділити ще 20 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для Сил оборони України.