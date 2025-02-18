Політика

Латвія поставить Україні 12 тисяч дронів у першому півріччі 2025 року
18 Лютого 2025 10:55
читать на русском →
Латвійські FPV-дрони Ardlat / Фото: посольство України в Латвії
Латвійські FPV-дрони Ardlat / Фото: посольство України в Латвії

У першій половині 2025 року Україна отримає 12 тисяч безпілотників латвійського виробництва в межах міжнародної Коаліції дронів.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає Delfi.

Коаліцію, яка була сформована в лютому 2024 року, очолюють Латвія та Велика Британія. Наразі до коаліції входять 17 країн, зокрема Норвегія, яка приєдналася нещодавно.

Країни-учасниці вже пообіцяли надати Україні майже 2 мільярди євро на безпілотники, і планують поставити близько 100 тисяч різних бойових дронів, здебільшого FPV. Латвія вже передала українським Силам оборони близько 5000 дронів на суму 15 мільйонів євро.

Крім того, для закупівлі безпілотників був створений міжнародний фонд, який адмініструє Велика Британія. Латвія внесла 5 мільйонів євро до цього фонду. У першому міжнародному тендері коаліції було обрано 5 компаній, що поставлять 30 тисяч дронів на суму 45 мільйонів євро. Латвійські виробники отримали замовлення на 17 мільйонів євро.

У цьому році Латвія планує виділити ще 20 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для Сил оборони України.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Лютого 2025 12:30

Кабмін виділяє більше 1,5 млрд гривень на підтримку укриття Чорнобильської АЕС
18 Лютого 2025 12:17

У ДСНС некомплект кадрів сягає 25%, – Даник
18 Лютого 2025 10:59

Співпраця КНДР та РФ становить реальну загрозу для міжнародної спільноти, ― Буданов
18 Лютого 2025 10:11

На Київщині затримали посадовця колонії, який “зливав” росіянам дані про ексзасуджених, що воюють за Україну
18 Лютого 2025 09:25

Вночі над Україною збили понад сотню російських дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
усі думки