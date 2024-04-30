Латвія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Латвія затвердила надання Україні нової партії військової допомоги, до якої увійдуть, зокрема, зенітні гармати “NBS” (ймовірно MANTIS) та розвідувальні безпілотники.

Про це повідомила прем’єрка країни Евіка Сіліня.

“Уряд щойно схвалив передачу Збройним силам України зенітних установок NBS, тактичної безпілотної системи спостереження та іншого необхідного обладнання. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону, так і розвідувальні можливості України”, – повідомила Сіліня.

Вона також зазначила, що Латвія виділяє 0,25% свого ВВП на рік на військову допомогу Україні.

“Ми продовжимо підтримувати Україну як на двосторонньому рівні, так і разом з нашими союзниками”, – підсумувала прем’єр міністр.