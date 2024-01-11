Латвія анонсувала надання нового пакету військової допомоги Україні

Президент Латвії Едгар Рінкевич оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме, зокрема, гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю, та анонсував підписання двох угод з Україною.

Про це він заявив на спільному з Президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Ризі.

“Я сьогодні також інформував Президента України про наступний пакет допомоги, який включає гаубиці, 155-мм боєприпаси, протитанкову зброю, ракети, гранати, гелікоптери, дрони, пристрої звʼязку, генератори, а також спорядження”, – сказав Рінкевич.