Політика

Латвія анонсувала надання нового пакету військової допомоги Україні

11 Січня 2024 19:37
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допомога, україна, латвія

Президент Латвії Едгар Рінкевич оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме, зокрема, гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю, та анонсував підписання двох угод з Україною.

Про це він заявив на спільному з Президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Ризі.

“Я сьогодні також інформував Президента України про наступний пакет допомоги, який включає гаубиці, 155-мм боєприпаси, протитанкову зброю, ракети, гранати, гелікоптери, дрони, пристрої звʼязку, генератори, а також спорядження”, – сказав Рінкевич.


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