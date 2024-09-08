“Ландшафтну пожежу” на складі боєприпасів у Воронезькій області локалізовано

Пожежу на складі боєприпасів у Воронезькій області Росії, по якому в ніч на суботу вдарили українські дрони, локалізовано – тобто, зупинено поширення вогню. Про це в неділю ввечері повідомив губернатор області.

«Ландшафтну пожежу в Острогозькому районі локалізовано. Детонація відбувається значно рідше. Загрози переходу вогню на населені пункти немає», – рапортує воронезький губернатор Олександр Гусєв у своєму телеграм-каналі.

Гусєв повідомляє, що відновлено подачу електрики в одне із сіл і відкрито рух шосе Воронеж-Луганськ. Раніше він повідомляв, що рух було перекрито на ділянці у 54 кілометрів.

«Триває активна фаза розмінування території та гасіння пожежі. Жителі, які виїхали, залишаються в пунктах тимчасового розміщення та у родичів», – свідчить запис у телеграм-каналі губернатора.

Російський губернатор пише про «детонацію» і «розмінування території», але водночас, як і раніше, не пояснює прямим текстом, що саме детонувало і від чого тепер доводиться розміновувати територію.

Удар по складу боєприпасів біля села Солдатське в Острогозькому районі українські дрони завдали в ніч на суботу. Пізніше джерела в Службі безпеки України сказали журналістам, що цю операцію провела саме СБУ.