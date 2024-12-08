Київський пансіонат для літніх людей “Символ Добра” отримав нагороду Ukrainian Business Award

У турботі про літніх людей важлива не лише професійність, а й щире бажання зробити їх життя комфортним і наповненим. Київський пансіонат «Символ Добра» знову підтвердив свій статус лідера у сфері соціальної підтримки, здобувши престижну нагороду Ukrainian Business Award у 2024 році.

Визнання на найвищому рівні

Отримання цієї нагороди стало свідченням високих стандартів якості послуг, які надає VIP Пансіон для літніх «Символ Добра». Експерти Ukrainian Business Award, серед яких Ілля Славгородський (CEO – Ukrainian Business Award) та Олександр Степанов (CBDO – МХП, Нова Пошта, Крафт Фудз Україна), відзначили зусилля пансіонату у забезпеченні гідної старості для людей похилого віку.

Унікальні умови для літніх людей

Київський пансіонат для літніх людей «Символ Добра» вирізняється своєю відданістю забезпеченню гідного життя людей похилого віку. Однією з головних переваг є індивідуальний підхід до кожного мешканця. У центрі уваги – не лише фізичне, а й емоційне благополуччя, що створює умови для повноцінного життя навіть у поважному віці.

У «Символі Добра» працюють досвідчені спеціалісти, які забезпечують медичний догляд на рівні європейських стандартів. Це включає регулярний моніторинг здоров’я, професійну допомогу у разі загострення хронічних захворювань та підтримку в реабілітації. Завдяки цілодобовій медичній підтримці мешканці можуть почуватися у безпеці в будь-який момент.

Пансіонат пропонує широкий спектр послуг, орієнтованих на потреби мешканців, серед яких:

Постійний догляд за лежачими пацієнтами.

Реабілітація та відновлення м’язових функцій людини після інсульту або інфаркту.

Допомога людям із важкими захворюваннями, такими як деменція та хвороба Альцгеймера.

«Символ Добра» дотримується принципу індивідуального підходу, ретельно враховуючи потреби кожного мешканця. У закладі створено комфортне та безпечне середовище, яке забезпечує фізичний та емоційний комфорт літніх людей. Особлива увага приділяється соціальній інтеграції: організовуються зустрічі, творчі заходи та групові активності, що допомагають мешканцям підтримувати спілкування й відчуття спільноти.

Для збереження здоров’я та покращення самопочуття надаються послуги арт-терапії та психологічної підтримки. Крім того, мешканці отримують збалансоване харчування, яке відповідає їхнім дієтичним потребам, та перебувають під постійним медичним моніторингом, що гарантує своєчасну допомогу і профілактику захворювань.

Важливою складовою життя у пансіонаті є створення атмосфери затишку і взаєморозуміння. Спілкування з іншими мешканцями та персоналом не тільки знижує рівень стресу, а й сприяє соціалізації. Літні люди відчувають, що вони не залишені на самоті, а є частиною активної та дружньої спільноти.

Гідне майбутнє для літніх людей

Отримання нагороди Ukrainian Business Award стало ще одним кроком на шляху до визнання зусиль «Символ Добра» у забезпеченні гідної старості. Київський пансіонат підтвердив, що поєднання професіоналізму, турботи та інновацій дозволяє не лише створити комфортне середовище для літніх людей, а й бути прикладом для інших організацій.

Мережа «Символ Добра» представлена не лише у Києві, але й у передмістях, що дозволяє знайти зручну локацію для кожної родини. Кожна філія пропонує сучасні умови проживання, що включають комфортні кімнати, затишні зони для відпочинку та професійний догляд у поєднанні з теплим ставленням.

Крім того, пансіонат забезпечує умови різного рівня комфорту: від стандартних номерів до номерів підвищеного рівня з усім необхідним для комфортного проживання.

«Символ Добра» – це не просто пансіонат, а місце, де кожен мешканець може знайти нові сенси, відчути увагу та турботу, і, головне, насолоджуватися життям у комфортних умовах.