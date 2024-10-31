Китайський застосунок Temu звинуватили у порушенні вимог європейського Акту про цифрові послуги

Європейська комісія почала розслідування щодо можливого порушення китайським застосунком Temu вимог європейського Акту про цифрові послуги

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Розслідування буде зосереджене на тому, чи модель роботи платформи Temu відповідає вимогам Акта про цифрові послуги в аспектах, що стосуються продажу забороненої продукції, дизайну сервісу, що може викликати залежність, її системи рекомендації товарів та доступності даних для дослідників.

В Єврокомісії зазначили, що рішення про відкриття розслідування є результатом попереднього аналізу звіту з оцінки ризиків, наданого Temu наприкінці вересня 2024 року, відповідей на офіційні запити Єврокомісії, а також інформації, наданої третіми сторонами.

Якщо підозри Єврокомісії підтвердяться, мова йтиме про недотримання Temu п’яти статей Акту про цифрові послуги.