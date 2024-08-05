Техно

Китай запустив перші супутники для конкуренції зі Starlink
5 Серпня 2024 19:41
читать на русском →
китай, космос
Ілюстративне фото / Unsplash

Китайське державне підприємство запустило першу партію супутників, які мають скласти конкуренцію американським Starlink.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайську державну газету.

Запуск, здійснений компанією Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), був проведений з космодрому Тайюань, одного з головних китайських центрів запуску супутників і ракет, розташованого в північній провінції Шаньсі.

Запуск є частиною плану SSST “Сузір’я тисячі вітрил”, також відомого як “План G60 Starlink”, який був розпочатий торік і спрямований на розгортання понад 15 000 супутників на низькій навколоземній орбіті.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
5 Серпня 2024 19:01

Росіяни 31 липня атакували Київщину північнокорейською ракетою KN-23, – Defense Express
5 Серпня 2024 19:57

На Донеччині розширили список населених пунктів на примусову евакуацію дітей
5 Серпня 2024 17:21

МЗС України назвало рішення малійської влади розірвати відносини “недалекоглядним”
5 Серпня 2024 16:41

Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
5 Серпня 2024 15:19

Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт про заборону мобілізовувати чоловіків до 25 років
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
усі думки