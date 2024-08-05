Китай запустив перші супутники для конкуренції зі Starlink

Китайське державне підприємство запустило першу партію супутників, які мають скласти конкуренцію американським Starlink.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайську державну газету.

Запуск, здійснений компанією Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), був проведений з космодрому Тайюань, одного з головних китайських центрів запуску супутників і ракет, розташованого в північній провінції Шаньсі.

Запуск є частиною плану SSST “Сузір’я тисячі вітрил”, також відомого як “План G60 Starlink”, який був розпочатий торік і спрямований на розгортання понад 15 000 супутників на низькій навколоземній орбіті.