Політика

Китай та Росія допомагають Північній Кореї нарощувати її військовий потенціал

14 Листопада 2023 09:09
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росія, китай

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Китай та Росія допомагають Північній Кореї нарощувати її військовий потенціал та обходити санкції ООН. Його цитує Reuters.

“Ми глибоко занепокоєні тим, що Китай і Росія допомагають КНДР розширювати свої можливості, і дозволяють їй ухилятися від санкцій Ради Безпеки ООН”, – сказав глава Пентагону.

Він також зазначив, що США та інші країни-члени ООН стурбовані нещодавнім зростанням військової співпраці між Росією та КНДР, а також передаванням Північною Кореєю озброєння Росії, яке використовується у війні проти України.


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