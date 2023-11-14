Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Китай та Росія допомагають Північній Кореї нарощувати її військовий потенціал та обходити санкції ООН. Його цитує Reuters.

“Ми глибоко занепокоєні тим, що Китай і Росія допомагають КНДР розширювати свої можливості, і дозволяють їй ухилятися від санкцій Ради Безпеки ООН”, – сказав глава Пентагону.

Він також зазначив, що США та інші країни-члени ООН стурбовані нещодавнім зростанням військової співпраці між Росією та КНДР, а також передаванням Північною Кореєю озброєння Росії, яке використовується у війні проти України.