Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти, – Reuters

Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти через зростання витрат на її транспортування. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на трейдерів.

Вартість російської сирої нафти марки ESPO, що постачається з порту Козьміно в Тихому океані, зросла на $3–5 за барель у порівнянні з Brent. Це пов’язано з підвищенням ставок на фрахт.

Зростання витрат спровокували санкції, запроваджені США 10 січня. Обмеження зачепили дві великі російські нафтові компанії (“Газпромнефть” і “Сургутнефтегаз”) і понад 180 танкерів.

Минулого тижня імпорт сирої нафти з Росії до Китаю впав до 717 тисяч барелів на добу — це мінімум за останні шість місяців. В Індії перебої в постачанні досягли 450 тисяч барелів на добу, змусивши нафтопереробні заводи шукати альтернативні джерела постачання з Близького Сходу, Африки та США.

У 2024 році російська нафта становила 36% імпорту Індії та близько 20% імпорту Китаю.